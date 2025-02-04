Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Росіяни атакували Київщину

О 00:40 у Київській області оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стали ворожі дрони, які атакували регіон.

Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" у східній частині Київщини. БпЛА летіли західним курсом. Крім того, фіксувалися дрони-камікадзе й у напрямку Києва з Півночі та Сходу.

О 00:15 в Київській ОВА підтвердили, що в повітряному просторі регіону фіксуються ворожі цілі. Нині сили ППО відбивають російську атаку.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– повідомили в ОВА.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

У Київській ОВА нагадали, що слід перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, адже це може врятувати життя. Крім того, слід дотримуватися інформаційної тиші. Не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Наразі місцева влада не повідомляла про пошкодження внаслідок атаки, жертв чи постраждалих. Ймовірно, інформація щодо цього з'явиться після відбою повітряної тривоги.