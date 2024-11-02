Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Киева.

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В направлении Ирпеня затруднено движение транспорта из-за падения части дрона

В связи с падением части БпЛА на трассу Р-30, движение транспорта затруднено в направлении города Ирпень,

– говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на месте работают соответствующие службы.

Правоохранители призывают учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.

Россия атаковала Украину 2 ноября

В ночь на 2 ноября оккупанты нанесли удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области. Также было выпущено 71 ударный БпЛА типа "Шахед" и беспилотники неустановленного типа из российских Орла и Курска.

По состоянию на 11 утра подтверждено сбитие 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БпЛА – вернулись в Россию.