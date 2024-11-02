Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Києва.

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У напрямку Ірпеня ускладнений рух транспорту через падіння частини дрона

У зв'язку з падінням частини БпЛА на трасу Р-30, рух транспорту ускладнений у напрямку міста Ірпінь,

– ідеться в повідомленні.

В поліції зазначили, що на місці працюють відповідні служби.

Правоохоронці закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.

Росія атакувала Україну 2 листопада

В ніч на 2 листопада окупанти завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Бєлгородської області. Також було випущено 71 ударний БпЛА типу "Шахед" та безпілотники невстановленого типу із російських Орла та Курська.

Станом на 11 ранку підтверджено збиття 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено, 5 БпЛА – повернулись у Росію.