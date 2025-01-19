Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно о взрывах в Киеве

Так, в 18:03 Киевская ОВА предупредила, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА! Сообщалось о работах противовоздушной обороны по целям.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– предупредила власть.

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К слову, воздушную тревогу в Киевской области объявили в 17:43.

Незадолго после сообщения о взрывах в Киевской области, взрыв слышали в Павлограде, Днепропетровской области, сообщили корреспонденты Общественного. Тревога там звучит с 18:08