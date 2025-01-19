Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про вибухи у Києві

Так, о 18:03 Київська ОВА попередила, що у регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА! Повідомлялося про роботи протиповітряної оборони по цілях.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– попередила влада.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, повітряну тривогу у Київській області оголосили о 17:43.

Незадовго після повідомлення про вибухи у Київській області, вибух чули у Павлограді, Дніпропетровської області.