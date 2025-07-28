В Киеве и области опять взрывы: работают силы ПВО

Россияне атакуют украинские города с помощью ударных беспилотников вечером в воскресенье, 27 июля. Под прицелом врага, в частности, оказалась Киевская область.

Там слышны взрывы, связанные с работой сил ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Смотрите также "Шахеды" заходят на Киев и область: где сейчас раздается воздушная тревога

Что известно об атаке на Киевскую область?

Обновлено! Около 2:06 в Киеве вновь слышали взрывы. Отмечается, что в регионе работает ПВО.

Воздушную тревогу для районов Киевской области начали объявлять еще с 21:37. Сначала опасность объявили для Броварского, впоследствии к нему присоединились Бориспольский, Обуховский, Бучанский и другие районы.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударных беспилотников для области. В ОВА сообщили о фиксации вражеских воздушных целей в пространстве. Также там сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

В то же время сообщали об угрозе для Киева. Воздушную тревогу на территории столицы объявили еще в 22:15. Уже в 22:30 корреспонденты 24 Канала сообщили о том, что в городе было громко. Предварительно, причиной была работа ПВО.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", – написал вскоре мэр Виталий Кличко.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

К слову, днем 27 июля россияне атаковали Сумы с помощью управляемых авиабомб и ударных беспилотников. В результате атаки есть пострадавшие, людям оказывают необходимую помощь. Также атаковали объекты критической инфраструктуры.