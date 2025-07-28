В Киеве и области опять взрывы: работают силы ПВО
- В Киевской области вечером 27 июля слышали взрывы из-за атаки российских ударных дронов, работают силы ПВО.
- Воздушную тревогу объявили в нескольких районах, в частности в Киеве, там также было громко из-за работы сил ПВО.
Россияне атакуют украинские города с помощью ударных беспилотников вечером в воскресенье, 27 июля. Под прицелом врага, в частности, оказалась Киевская область.
Там слышны взрывы, связанные с работой сил ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
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Что известно об атаке на Киевскую область?
Обновлено! Около 2:06 в Киеве вновь слышали взрывы. Отмечается, что в регионе работает ПВО.
Воздушную тревогу для районов Киевской области начали объявлять еще с 21:37. Сначала опасность объявили для Броварского, впоследствии к нему присоединились Бориспольский, Обуховский, Бучанский и другие районы.
Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе ударных беспилотников для области. В ОВА сообщили о фиксации вражеских воздушных целей в пространстве. Также там сообщили о работе сил противовоздушной обороны.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– говорится в сообщении.
В то же время сообщали об угрозе для Киева. Воздушную тревогу на территории столицы объявили еще в 22:15. Уже в 22:30 корреспонденты 24 Канала сообщили о том, что в городе было громко. Предварительно, причиной была работа ПВО.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", – написал вскоре мэр Виталий Кличко.
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К слову, днем 27 июля россияне атаковали Сумы с помощью управляемых авиабомб и ударных беспилотников. В результате атаки есть пострадавшие, людям оказывают необходимую помощь. Также атаковали объекты критической инфраструктуры.