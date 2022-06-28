В среду жителям Киевской области лучше не выходить из дома без зонта. Ведь можно попасть под сильный ливень.

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Да, синоптики уже объявили И уровень опасности, желтый. Ведь в отдельных районах области прогнозируют град и штормовой ветер, достигающий 15 – 20 метров в секунду. Заметим, что колонки термометров будут на уровне +29...+31 градусов. Так что ливень принесет свежесть после сильной жары.

Где еще возможны грозы или дожди 29 июня

  • в Одесской области;
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Запорожский,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Черкасской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской.

На Западе Украины температура воздуха прогреется до максимальных показателей – +33…+35 градусов. Советуем жителям региона не находиться долго на открытом солнце и пить много воды.

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