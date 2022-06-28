У середу мешканцям Київської області краще не виходити з дому без парасольки. Адже можна потрапити під сильну зливу.

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Так, синоптики вже оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Адже в окремих районах області прогнозують град та штормовий вітер, який сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. Зауважимо, що стовпчики термометрів будуть на рівні +29...+31 градусів. То ж злива принесе свіжість після сильної спеки.

Зверніть увагу! Гроза накриє Київщину й у четвер, 30 червня. У цей день також прогнозують дощі. При цьому повітря й далі буде спекотним – +28...+30 градусів, а вночі – +18...+20 градусів.

Де ще можливі грози або дощі 29 червня

В Одеській області;

Миколаївській,

Херсонській,

Запорізькій,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Черкаській,

Житомирській,

Вінницькій,

Кіровоградській,

Дніпропетровській.

На Заході України температура повітря прогріється до максимальних показників – +33...+35 градусів. Радимо мешканцям регіону не перебувати довго на відкритому сонці та пити багато води.

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