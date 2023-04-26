Это произошло в Никосии. Сейчас все обстоятельства устанавливают. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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На Кипре горит российское здание

Как стало известно, сначала было слышно два сильных взрыва, а затем загорелись стены и крыша. Людей эвакуировали, а полиция оцепила здание, на месте работают пожарные.

Последствия пожара на Кипре / фото росСМИ

По данным очевидцев, в здание были брошены "коктейли Молотова".

Сейчас количество пострадавших неизвестно. Экстренные службы ищут людей в горящем здании. Устранить пожар прибыли пять пожарных машин и бронетранспортер.

Пожар на Кипре в российском здании: смотрите видео

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