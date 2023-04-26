Це сталося в Нікосії. Наразі всі обставини встановлюють. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу У віллу російського бізнесмена Тимура Зайнутдінова кинули "коктейль Молотова"
На Кіпрі горить російська будівля
Як стало відомо, спочатку було чутно два сильні вибухи, а потім загорілися стіни та дах. Людей евакуювали, а поліція оточила будівлю, на місці працюють пожежники.
Наслідки пожежі на Кіпрі / фото росЗМІ
За даними очевидців, у будівлю було кинуто "коктейлі Молотова".
Наразі кількість постраждалих невідома. Екстрені служби шукають людей у підпаленій будівлі. Усунути пожежу прибули п'ять пожежних машин та бронетранспортер.
Пожежа на Кіпрі у російській будівлі: дивіться відео
Інші подібні випадки
- Нещодавно у місті Кастільончелло в Італії кинули "коктейль Молотова" у віллу 37-річного російського мільярдера Тимура Зайнутдінова.
- Італійські журналісти повідомляли, що інцидент може бути пов'язаний з війною Росії проти Україні. Зайнутдінов одружений із дочкою ексдепутата Держради Татарстану Равіля Зіганшина. Тому вони вбачають політичний контекст.
- Також мішенню для "коктейлю Молотова" стала будівля управління ФСБ Краснодарського краю.
- Блогерка Софія Стужук замовчує війну, чим підтримує дії Росії. У ніч проти 4 грудня будинок зрадниці невідомі закидали "коктейлями Молотова".
- Окрім цього, у Росії невідомий спробував спалити військкомат у Сімферополі. Чоловік кинув у вікно на цокольному поверсі будівлі пляшку із запалювальною сумішшю.
- Коктейль Молотова розбився об ґрати на вікні будівлі військкомату, втім пожежа унаслідок цього, на жаль, не спалахнула.