Підпал вілли Зайнутдінова

Зазначається, що внаслідок нападу ніхто не постраждав, вілла використовувалася тільки для літнього відпочинку. У момент події бізнесмен разом із сім'єю перебував у Росії.

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Карабінери провінційного командування Ліворно встановлюють особи людей, котрі кинули коктейль Молотова у віллу "Понтелло" в Кастільончелло, яке належить російському 37-річному будівельному магнату мільярдеру Тимуру Зайнутдінову,

– йдеться в повідомленні.

Чому росіянину намагались спалити віллу

Італійські журналісти припускають, що інцидент може бути пов'язаний з війною Росії проти Україні. Зайнутдінов одружений із дочкою ексдепутата Держради Татарстану Равіля Зіганшина. Тому вони вбачають політичний контекст. ​

Але російські ЗМІ називають й іншу причину. Зайнутдінов поводився, як типовий росіянин і спромігся пересваритись з місцевим мешканцями. Він купив іншу віллу "Годілонда" у 2014 році. Передбачалося, що він реконструює її та облаштує туристичну резиденцію, але незабаром місцеві жителі повідомили, що Зайнутдінов вирубав парк та закрив доступ до пляжу.

Влада вимагала усунути порушення, бізнесмена також звинувачували в несплаті боргів на 1,5 мільйонів євро, псуванні майна та неправомірному використанні вілли.

Нагадаємо, що це не перший випадок псування майна росіян за кордоном, такі випадки значно почастішали після вторгнення окупантів в Україну. Постраждали вже пропагандисти, олігархи, політики та їхні сім'ї. Винахідливі європейці заливають російське майно фарбою, штучною кров'ю, підпалюють, топлять яхти та кидають коктейлі з "українським привітом".

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