Расследование сделал журналист Михаил Ткач. Он обратил внимание, что приспешники Путина умудряются обходить европейские санкции. Они переписывают все французское имущество на жен, любовниц и дальних родственников.

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Роскошные имения русской элиты

Скандальный рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) имеет имение в Сен-Тропе, записанное на отца. Говорят, вроде бы на всякий случай. Сам артист регулярно поддерживал действия российской армии окупантов в Украине, выступал на концертах, посвященных результатам "референдума" в Херсоне и части Запорожской области. Несмотря на это, Юнусов не был внесен в "черные списки" ЕС.

Кроме того, в Сен-Тропе журналисты обнаружили дом олигарха Олега Дерипаски. Он записал его на компанию своей матери.

Самое известное на побережье имение Роман Абрамович. Его дворец стоит до 200 миллионов евро.

Ткач добавляет, что дом Абрамовича выглядит так, будто внутри никто не проживает. Однако это не удивительно. Дело в том, что после полномасштабного вторжения большинства кремлевских олигархов запрещен въезд на территорию ЕС.

Расследование о российской элите: видео