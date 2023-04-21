Розслідування зробив журналіст Михайло Ткач. Він звернув увагу, що поплічники Путіна примудряються обходити європейські санкції. Вони переписують все французьке майно на дружин, коханок та далеких родичів.

До речі На Росії хочуть розраховуватись облігаціями, а не валютою з компаніями які йдуть

Розкішні маєтки російської еліти

Скандальний репер Тіматі (справжнє ім'я Тимур Юнусов) має маєток у Сен-Тропі, який записаний на батька. Кажуть, нібито про всяк випадок. Сам артист регулярно підтримував дії російської армії окупантів в Україні, виступав на концертах, присвячених результатам "референдуму" у Херсоні та частині Запорізької області. Попри це, Юнусова не внесли до "чорних списків" ЄС.

Крім того, у Сен-Тропі журналісти знайшли будинок олігарха Олега Дерипаскі. Він записав його на компанію своєї матері.

Найвідоміший на узбережжі маєток має Роман Абрамович. Його палац коштує до 200 мільйонів євро.

Ткач додає, що будинок Абрамовича виглядає так, нібито всередині ніхто не проживає. Однак це не дивно. Річ у тім, що після повномасштабного вторгнення більшості кремлівських олігархів заборонено в'їзд на територію ЄС.

Розслідування про російську еліту: відео