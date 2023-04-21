Облігації замість валюти

Облігації російського центробанку, які будуть прив'язані до заморожених активів замість валюти, на думку, російських депутатів допоможуть стабілізувати курс рубля.

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Цю ідею треба додатково опрацювати, але в принципі така ініціатива може бути розглянута як один із заходів щодо захисту російських активів, заморожених за кордоном,

– сказала Набіулліна.

Однак у такому рішенні, варто зауважити, є й позитивний момент. Адже у такому випадку центробанку Росії доведеться розкрити інформацію про російські резерви.

На цьому аспекті також наголосила й Набіулліна, зауваживши, що центробанк не хотів би розкривати інформацію про російські резерви. "Але як альтернативу замість рахунків типу С можна розглянути", – додала вона.

У скільки оцінюють заморожені резерви

Раніше глава російського Мінфіну Антон Силуанов оцінював заморожені резерви Росії у 300 мільярдів доларів.

Набіулліна 18 квітня повідомила, що обмеження на виведення коштів з Росії нерезидентами з "недружніх" країн – це захід у відповідь на арешт активів, який формує переговорну позицію з цього питання.

Варто також зауважити, що останнім часом справи у російської валюти погіршились, а Кремль все більше витрачає коштів з Фонду національного добробуту через нафтові санкції. Наразі рубль – одна з найслабших валют світу, а від початку 2023 року долар у Росії подорожчав на 17%.