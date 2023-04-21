Облигации вместо валюты

Облигации российского центробанка, которые будут привязаны к замороженным активам вместо валюты, по мнению российских депутатов, помогут стабилизировать курс рубля.

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Эту идею нужно дополнительно проработать, но в принципе такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за границей,

– сказала Набиуллина.

Однако в таком решении, стоит заметить, есть и положительный момент. Ведь в таком случае центробанку России придется раскрыть информацию о российских резервах.

Это аспект также подчеркнула и Набиуллина, заметив, что центробанк не хотел бы раскрывать информацию о российских резервах. "Но как альтернативу вместо счетов типа С можно рассмотреть", – добавила она.

Во сколько оценивают замороженные резервы

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов оценивал замороженные резервы России в 300 миллиардов долларов.

Набиуллина 18 апреля сообщила, что ограничение на вывод средств из России нерезидентами из "недружественных" стран – это ответная мера на арест активов, который формирует переговорную позицию по этому вопросу.

Следует также заметить, что в последнее время дела у российской валюты ухудшились, а Кремль все больше тратит средства из Фонда национального благосостояния из-за нефтяных санкций. Сейчас рубль – одна из самых слабых валют мира, а с начала 2023 г. доллар в России подорожал на 17%.