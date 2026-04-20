Вскоре к команде Люкс ФМ присоединится первый в Украине настоящий шоумен робот-гуманоид
Вскоре в эфирах Люкс ФМ можно будет услышать работу-гуманоида вместо. Однако это не означает, что он заменит ведущих, скорее станет помощником и усилит команду, чтобы сделать эфир для аудитории еще интереснее.
Робот-гуманоид – это не просто ИИ внутри редакции, это существенно больше, ведь он практически как живой. Андроид может поздороваться за руку, танцевать, помогать что-то переносить. То есть, в команде Люкс ФМ появится полноценный помощник с амбициями стать главным digital-инфлюенсером Украины.
Как возникла идея взять на работу андроид
Генеральный директор холдинга ТРК Люкс Роман Андрейко рассказал, что некоторые индустрии уже давно имеют на вооружении огромное количество различных автоматических линий, в том числе с гуманоидными роботами.
В медиа роботы как-то еще не попали. Мы решили, что пора. Кто-то должен первым это сделать,
– добавил он.
Андроид будет помогать команде Люкс ФМ так же, как ИИ помогает журналистам писать материалы: быстрее и качественнее. ИИ не заменяет журналиста, а наоборот делает работу журналиста еще более эффективной. Аналогичная ситуация будет и с роботом-гуманоидом.
Мы живем во время войны, к сожалению, сегодня столько беды и трагедий. Люди хотят, чтобы их кто-то развлекал, потому что иначе можно сойти с ума, если все время думать о плохом. Поэтому мы им дадим шанс думать о хорошем, а помогать это делать будет прекрасный, умный, с хорошим тонким чувством юмора робот-гуманоид,
– объясняет Роман Богданович.
"Мы не берем робота вместо людей"
Несмотря на то, что робот-гуманоид планирует вести эфиры, брать интервью и создавать другой развлекательный контент, никто не собирается заменять им людей.
Сразу хочу сказать, что мы не берем роботов вместо людей. У нас не было вакансий. Это дополнение к уже существующей команде. Соответственно, увольнения из-за этого мы тоже не планируем,
– отмечает он.
Стоит также подметить, что это первый опыт компании с сотрудничеством с андроидом, поэтому стоит подождать и посмотреть, как он себя зарекомендует, как будет справляться с поставленными задачами. Самой главной, конечно, будет развлекать людей. Как только робот-гуманоид зарекомендует себя в работе на первом развлекательном радио Люкс ФМ, его смогут внедрять в команды других проектов холдинга.
Я далеко не хочу сейчас заглядывать, но точно мы попробуем. Если проект успешный, его надо масштабировать,
– считает Роман Богданович.
В планах, что робот-гуманоид будет помогать с соцсетями – YouTube, ТикТок и тому подобное. Он выйдет в публичное пространство со своим "авторским" шоу, бэкстейджем и максимальным присутствием онлайн.