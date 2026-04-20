Робот-гуманоїд – це не просто ШІ всередині редакції, це суттєво більше, адже він практично як живий. Андроїд може привітатися за руку, танцювати, допомагати щось переносити. Тобто, в команді Люкс ФМ зʼявиться повноцінний помічник з амбіціями стати головним digital-інфлюенсером України.
Як виникла ідея взяти на роботу андроїд
Генеральний директор холдингу ТРК Люкс Роман Андрейко розповів, що деякі індустрії вже давно мають на озброєнні величезну кількість різних автоматичних ліній, у тому числі з гуманоїдними роботами.
В медіа роботи якось ще не потрапили. Ми вирішили, що пора. Хтось має першим це зробити,
– додав він.
Андроїд буде допомагати команді Люкс ФМ так само, як ШІ допомагає журналістам писати матеріали: швидше та якісніше. ШІ не заміняє журналіста, а навпаки робить роботу журналіста ще більш ефективною. Аналогічна ситуація буде і з андроїдом.
Ми живемо у час війни, на жаль, сьогодні стільки біди і трагедій. Люди хочуть, щоб їх хтось розважав, бо інакше можна зійти з розуму, якщо весь час думати про погане. Тому ми їм дамо шанс думати про хороше, а допомагати це робити буде прекрасний, розумний, з хорошим тонким почуттям гумору робот-гуманоїд,
– пояснює Роман Богданович.
"Ми не беремо робота замість людей"
Попри те, що андроїд планує вести ефіри, робити інтервʼю та інший розважальний контент, Андрейко підкреслює, що замінити людей роботами-гуманоїдам ніхто не планує.
Зразу хочу сказати, що ми не беремо роботи замість людей. У нас не було вакансій. Це доповнення до вже існуючої команди. Відповідно, звільнення через це ми теж не плануємо,
– наголошує він.
Варто також підмітити, що це перший досвід компанії зі співпрацею з андроїдом, тож варто зачекати й подивитись, як він себе зарекомендує, як буде справлятися із поставленими задачами. Найголовнішею, звісно, буде розважати людей. Як тільки робот-гуманоїд зарекомендує себе в роботі на першому розважальному радіо Люкс ФМ, його зможуть впроваджувати в команди інших проєктів холдингу.
Я далеко не хочу зараз заглядати, але точно ми спробуємо. Якщо проєкт успішний, його треба масштабувати,
– вважає Роман Богданович.
В планах, що андроїд допомагатиме з соцмережами – YouTube, ТікТок тощо. Він вийде у публічний простір зі своїм "авторським" шоу, бекстейджем і максимальною присутністю онлайн