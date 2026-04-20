Робот-гуманоид – это не просто ИИ внутри редакции, это существенно больше, ведь он практически как живой. Андроид может поздороваться за руку, танцевать, помогать что-то переносить. То есть, в команде Люкс ФМ появится полноценный помощник с амбициями стать главным digital-инфлюенсером Украины. Читайте также 24 Канал запустил персональные рекомендации новостей для своих читателей Как возникла идея взять на работу андроид Генеральный директор холдинга ТРК Люкс Роман Андрейко рассказал, что некоторые индустрии уже давно имеют на вооружении огромное количество различных автоматических линий, в том числе с гуманоидными роботами. В медиа роботы как-то еще не попали. Мы решили, что пора. Кто-то должен первым это сделать,

– добавил он.

Андроид будет помогать команде Люкс ФМ так же, как ИИ помогает журналистам писать материалы: быстрее и качественнее. ИИ не заменяет журналиста, а наоборот делает работу журналиста еще более эффективной. Аналогичная ситуация будет и с андроидом. Мы живем во время войны, к сожалению, сегодня столько беды и трагедий. Люди хотят, чтобы их кто-то развлекал, потому что иначе можно сойти с ума, если все время думать о плохом. Поэтому мы им дадим шанс думать о хорошем, а помогать это делать будет прекрасный, умный, с хорошим тонким чувством юмора робот-гуманоид,

– объясняет Роман Богданович.