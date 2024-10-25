Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что на субботу, 26 октября, объявлен І уровень опасности, желтый. К слову, туман прогнозируют не только на Львовщине.

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Насколько ухудшится видимость из-за тумана на Львовщине 26 октября

По Львовской области ожидаем переменную облачность без осадков. Ночью и в первой половине дня будет туман, на отдельных участках дорог гололедица; слабый гололед. Ветер южный, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью от -2 до +3, днем +13...+18 градусов.

Во Львове также будет переменная облачность без осадков. Ночью и в первой половине дня туман, на отдельных участках дорог гололедица; слабый гололед. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ухудшение видимости в тумане 200 – 500 метров.

Температура ночью от -1 до +1, днем +15...+17 градусов.

Советы от ГСЧС, как ездить в туман

Увеличьте дистанцию между машинами, не пытайтесь быстрее выбраться из полосы тумана.

Включите ближний свет или противотуманные фары, если таковые имеются.

Двигайтесь по разметке на дороге, не ездите слишком близко к обочине.

Если же вообще ничего не видно – съезжайте на обочину и включайте аварийные огни.

Пешеходы должны не перебегать дорогу и не ходить по обочине.