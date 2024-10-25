Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що на суботу, 26 жовтня, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. До слова, туман прогнозують не тільки на Львівщині.

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Наскільки погіршиться видимість через туман на Львівщині 26 жовтня

По Львівській області очікуємо на мінливу хмарність без опадів. Вночі та в першій половині дня буде туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця; слабка ожеледь. Вітер південний, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі від -2 до +3, вдень +13...+18 градусів.

У Львові також буде мінлива хмарність без опадів. Вночі та в першій половині дня туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця; слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Погіршення видимості в тумані 200 – 500 метрів.

Температура вночі від -1 до +1, вдень +15...+17 градусів.

Поради від ДСНС, як їздити в туман

Збільште дистанцію між машинами, не намагайтеся швидше вибратися зі смуги туману.

Увімкніть ближнє світло або протитуманні фари, якщо такі є.

Рухайтесь по розмітках на дорозі, не їдьте дуже близько до узбіччя.

Якщо ж узагалі нічого не видно – з'їжджайте на узбіччя та вмикайте аварійні вогні.

Пішоходи мають не перебігати дорогу та не ходити узбіччям.