Около 11:30 военнослужащий Львовского РТЦК и СП сопровождал двух мобилизованных лиц в КНП "Жовковская больница" для прохождения ВЛК. Однако во время движения по улице Львовская, в 11:45, на него было совершено дерзкое нападение, передает 24 Канал со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

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Что известно

Отмечается, что двое неизвестных атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом.

В ТЦК рассказали, что причиной нападения, вероятно, является попытка создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию. В результате нападения этот гражданин скрылся. В настоящее время он находится в розыске.

По этому факту уже открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение). Также идет служебное расследование во Львовском РТЦК и СП.

Это преступление – не только проявление трусости, но и откровенное пренебрежение к тем, кто ежедневно рискует жизнью ради страны… Страх смерти – естественен. Но удар в спину тем, кто защищает твою землю – это не страх, это подлость. Нападение на военнослужащего – это не просто преступление. Это измена,

– прокомментировали инцидент в ТЦК.

Напомним, что 31 января в Пирятине был застрелен военный ТЦК. Он сопровождал мобилизованных в воинскую часть.