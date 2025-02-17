Об инциденте, не скрывая возмущения, рассказал начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в заметке в Facebook. Военный также опубликовал то самое позорное видео, передает 24 Канал.

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"Всем нам – огромная жирная двойка"

Уже скоро будет третья годовщина с момента начала полномасштабного вторжения. Тем временем в столичной школе дети поставили спектакль с избиением военного ТЦК.

На кадрах можно увидеть, как парень в военной форме с надписью "ТЦК" выходит на сцену. Другой наносит ему условный удар, после чего "военный" падает. Это сопровождается громким хохотом зала.

По словам Саранцева, этот случай – "симптом серьезной проблемы". Он отметил "кризис понимания, кто враг и кто защитник".

Военный выражает недоумение, как случилось, что мобилизация, которая нужна для выживания страны, вдруг стала предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий. Он обвиняет взрослых, которые распространяют нарратив о "преступном ТЦК".

Война не прощает ошибок, и одной из самых больших является подмена понятий. И если в головах украинских детей украинский военный – враг, а "утащить" ему – проявление героизма, то всем нам – огромная жирная "двойка". Но война "двоек" не ставит,

– подытожил Саранцев.

В столичной школе дети сыграли сценку с избиением военного: смотрите видео

В Дарницкой районной госадминистрации отреагировали на инцидент в школе номер 309. Там создали комиссию для расследования случая, после чего ему будет дана соответствующая оценка.

Недавно в сети распространили сообщение, что в одной из школ Киева дети играли в "ТЦК" и чуть не покалечились. Полиция назвала это вбросом.