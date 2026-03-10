Дочь экс-податчика поймали на попытке отправить блок управления российского дрона в Нидерланды
- Пустомытовский районный суд Львовской области оштрафовал Алину Поплавскую на 34 тысячи гривен за попытку отправить блок управления к российскому беспилотнику "Герань-2" в Нидерланды.
- Поплавская признала свою вину, заявив, что согласилась на отправку ради заработка, но судья признал ее виновной в нарушении правил международной передачи товаров, подлежащих экспортному контролю.
Пустомытовский районный суд Львовской области оштрафовал Алину Поплавскую на 34 тысячи гривен за попытку отправить по почте элемент управления к российскому беспилотнику "Герань-2". Его она хотела переслать в Нидерланды.
Приговор по делу суд вынес 5 марта.
Зачем девушка отсылала элемент дрона в Нидерланды?
Согласно материалам дела, 27 сентября 2025 года женщина оформила экспресс-накладную в сервисе "Новая почта" и заполнила таможенную декларацию для международного отправления в Амстердам. Уже 2 октября она сдала посылку в отделении в Виннице. В документах Поплавская указала, что направляет компьютерные комплектующие, оценив их в 113 евро.
Однако во время таможенной проверки 7 октября в отправлении обнаружили блок управления, предназначен для российского ударного беспилотника "Герань-2", который является модификацией дронов иранского типа Shahed.
Во время судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину. Она заявила, что согласилась на отправку посылки ради заработка и не намеревалась навредить. В то же время в материалах дела не указано, кто именно предложил ей такую работу, какое вознаграждение она могла получить и откуда получила деталь для беспилотника.
Судья Владимир Мусиевский признал Поплавскую виновной в нарушении правил международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, и назначил штраф в размере 34 тысячи гривен. Кроме того, был отменен арест имущества, наложенный в ходе расследования. Решение суда еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Известно, что Алина Поплавская является дочерью Виталия Поплавского – бывшего главного ревизора-инспектора Государственной фискальной службы в Винницкой области, который занимал эту должность с 2016 до 2021 года.
