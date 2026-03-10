Дочь экс-податчика поймали на попытке отправить блок управления российского дрона в Нидерланды

Пустомытовский районный суд Львовской области оштрафовал Алину Поплавскую на 34 тысячи гривен за попытку отправить по почте элемент управления к российскому беспилотнику "Герань-2". Его она хотела переслать в Нидерланды.

Приговор по делу суд вынес 5 марта.

Зачем девушка отсылала элемент дрона в Нидерланды?

Согласно материалам дела, 27 сентября 2025 года женщина оформила экспресс-накладную в сервисе "Новая почта" и заполнила таможенную декларацию для международного отправления в Амстердам. Уже 2 октября она сдала посылку в отделении в Виннице. В документах Поплавская указала, что направляет компьютерные комплектующие, оценив их в 113 евро.

Однако во время таможенной проверки 7 октября в отправлении обнаружили блок управления, предназначен для российского ударного беспилотника "Герань-2", который является модификацией дронов иранского типа Shahed.

Во время судебного разбирательства женщина полностью признала свою вину. Она заявила, что согласилась на отправку посылки ради заработка и не намеревалась навредить. В то же время в материалах дела не указано, кто именно предложил ей такую работу, какое вознаграждение она могла получить и откуда получила деталь для беспилотника.

Судья Владимир Мусиевский признал Поплавскую виновной в нарушении правил международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, и назначил штраф в размере 34 тысячи гривен. Кроме того, был отменен арест имущества, наложенный в ходе расследования. Решение суда еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Известно, что Алина Поплавская является дочерью Виталия Поплавского – бывшего главного ревизора-инспектора Государственной фискальной службы в Винницкой области, который занимал эту должность с 2016 до 2021 года.

