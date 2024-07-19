В "Укрэнерго" отметили, что о возобновлении графика отключений предупредят отдельно. Также отмечается, что из-за сбоя в работе операционной системы могут поступать ошибочные сообщения о сроках применения графиков почасовых отключений в Телеграм и Вайбер ботах.

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Почему на Львовщине временно отменили графики

В "Львовоблэнерго" отметили, с чем связана отмена графиков в "Укрэнерго" не объяснили.

В то же время, работники Львовоблэнерго уже настроили сообщение чат-бота об обесточении по графикам и остановить эти сообщения из-за сбоя в системе не могут.

То есть сообщение о выключении света потребители получат, однако обесточений не будет.

Известно, что в ряде областей отменили почасовые графики до 15:00. В частности, на Николаевщине и Закарпатье.

Напомним, что утром 19 июля, в Windows, вероятно, произошел глобальный сбой. После этого десятки компаний по всему миру, в том числе банки, авиакомпании, телекоммуникационные компании и супермаркеты, зафиксировали сбои в работе. В частности, это коснулось ряда украинских компаний, таких как "Новая почта", Vodafone, Sense Bank и Monobank.

Также телеграм-каналы сообщают, что во Львове фиксируют сбои, связанные с ЛеоКартой. Пока невозможно напечатать и забрать персонализированные ЛеоКарты, а также купить и пополнить транспортную карту. В то же время валидация ЛеоКарт и банковских карт, а также оплата наличными у водителя и печать билетов, работают в обычном режиме.