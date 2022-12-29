На Львовщине ПВО сбило 70% ракет, однако есть повреждение энергетического объекта

В среду, 29 декабря, враг нанес массированную атаку по Украине. Взрывы раздались в нескольких областях.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал о ситуации в регионе. Он сообщил, сколько Силам ПВО удалось уничтожить ракеты в регионе.

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По его информации, Силы ПВО уничтожили 70% ракет, летевших над Львовщиной. Ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры. Информации о пострадавших по состоянию на 12.29 нет.