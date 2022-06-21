Во Львовской области Госпогранслужба разоблачила преступную схему, по которой на территорию Украины под видом гуманитарки ввозили обычные дорогостоящие товары с целью дальнейшей их реализации. Об этом сообщили глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий и ГНСУ , передает 24 канал.

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Брендовая "гуманитарка"

Под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины злоумышленники пытались ввезти на территорию нашего государства компьютерную технику, телефоны, брендовую одежду и женскую обувь. Сделать это преступники пытались через граничащий с Польшей пограничный пункт "Краковец".

Проверив авто, правоохранители обнаружили 14 паллет и более 950 коробок с компьютерной техникой и мобильными телефонами, драгоценную женскую обувь и брендовую одежду,

– уточнили в ГНСУ.

Отмечается, что все эти товары были изъяты и арестованы. Стоимость имущества оценили более чем в 70 миллионов гривен . По факту инцидента продолжаются судебно-товароведческие экспертизы.

Кстати, Максим Козицкий отметил, что среди товаров, которые преступники пытались ввезти под видом гуманитарной помощи украинским военным, зафиксированы, в частности, вещи и устройства таких известных международных брендов :

Apple;

Xiaomi;

Samsung;

Casadei;

Vero;

Бомонд;

Dior.

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Добавим, что, пытаясь ввезти груз под видом гуманитарной помощи, преступники прибегли к подделке документов .

Изъяты товары, которые злоумышленники пытались ввезти в Украину под видом гуманитарки / Фото Госпогранслужба

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения военной амуниции во Львовской области. Правоохранители изъяли около 3 тысяч бронежилетов на сумму около 25 миллионов гривен. Житель Львовщины вместе с сообщниками продавал товары, которые ввозился в Украину из-за границы под видом гуманитарки. Изъятые бронежилеты передадут туда, куда нужно – в Вооруженные Силы Украины.

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