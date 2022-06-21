На разных картах можно отследить ход боевых действий в Украине с самого начала нападения России на Украину 24 февраля 2022 года.

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24 канал собрал ключевые сервисы, позволяющие отслеживать ход военных действий в разных частях страны в режиме реального времени.

Важно! Эти карты нельзя использовать для прокладки маршрутов эвакуации. Несмотря на точность работы указанных сервисов, задержка обновлений достаточная, чтобы в пути создавать опасность для жизни тех, кто хочет спастись из зоны боевых действий.

Liveuamap

Система онлайн-карт Liveuamap, разработанная украинскими программистами из Днепра, позволяет вживую следить за ходом военных конфликтов по всему миру.

Толчком к созданию проекта стали события Революции достоинства. Авторы хотели дать людям возможность отличать факты от выдумок, отмечая положения правительственных сил и протестующих на улицах Киева. Первоначально сервис был построен на основе интерактивных карт Google Maps. После начала российской агрессии он освещал вторжение в Крым и ход войны на Донбассе.

Когда интенсивность боевых действий на Донбассе снизилась, разработчики решили освещать ситуацию в других горячих точках мира. С определенного момента разработчики перешли из Google Maps на создание своих карт на основе Open Street Map.

Уже через несколько лет Liveuamap имел ряд карт войн и акций протеста на каждом континенте планеты. Данные Liveuamap использовали и внешнеполитические ведомства западных стран и гуманитарные миссии, включая те, кто занимается обезвреживанием мин и спасением людей.

Карта боевых действий от Liveuamap / Скриншот

С 2022 года проект освещает ход полномасштабного вторжения России в Украину. С карты Liveuamap можно получить информацию об обстрелах украинских городов, боевых действиях на разных участках фронта, сбитых российских ракетах или беспилотниках, перекрытия дорог в прифронтовых районах.

DeepStateMapLive

Эта карта была создана группой волонтеров команды DeepStateUA team в начале российского вторжения в Украину в феврале 2022 года с целью информирования о ходе военных действий.

Первоначально сервис работал на основе Google Maps, но после атак россиян карта была заблокирована. После этого команда разработчиков решила создать свой сайт DeepStateMAP, который начал работать 27 марта 2022 года.

Карта боевых действий и размещение сил противника от DeepStateUA / Скриншот

Кроме информации об оккупированных и освобожденных от россиян населенных пунктах, здесь можно найти данные о расположении подразделений и штабов врага, а также размещении некоторых из его ресурсов.

Карта боевых действий в Украине Института изучения войны (ISW)

Интерактивная карта ISW является самой популярной среди военных экспертов и СМИ мира.

Институт изучения войны – один из наиболее авторитетных мировых аналитических центров, изучающий долгосрочные военные конфликты. Собственно, прогнозы ISW по развитию российско-украинской войны были наиболее точными. В отличие от заявлений различных аналитиков, прогнозировавших, что Украина не продержится в войне против России дольше 3 дней.

Карта боевых действий от Института изучения войны / Скриншот

ISW постоянно наблюдают за ситуацией на фронте в Украине, анализируют информацию, полученную от источников с обеих сторон, и ежедневно публикуют обзоры, в которых дают оценку российскому вторжению на главных направлениях.

War Mapper

Этот аналитический проект результаты разведки на основе открытых данных визуализирует на базе карт Soar.earth.

В соцсетях аналитики War Mapper излагают последние изменения в ходе событий российско-украинской войны. Из уникальных достопримечательностей – таймлапсы, наглядно показывающие, как изменилась ситуация на фронте.

Так, например, последнее такое видео демонстрирует, что наступление россиян достигло своего пика на 23 день вторжения. После этого активность врага изменилась.

Ukraine Battle Map

Еще один проект, созданный командой OSINT-аналитиков из Украины и США. В своей работе базируются на данных из разных источников, включая информацию оборонных ведомств Британии и США.

Кроме карт, обновляемых в круглосуточном режиме, проект также выпускает аналитические отчеты, описывающие ключевые изменения ситуации в каждом регионе за последние 24 часа. Участники проекта поддерживают связь с людьми на оккупированных территориях, чтобы лучше понять текущую ситуацию и проверять информацию.

Карта от Министерства обороны Великобритании

Британское оборонное ведомство на своей странице в Twitter также регулярно публикует обновление карты боевых действий в Украине. Там изображена актуальная информация о российском наступлении в Украине, созданная по последним данным министерства обороны США.

Кроме карт на странице также регулярно появляются свежие отчеты разведки о ходе событий "незаконного и неспровоцированного" широкомасштабного вторжения России в Украину.

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Также визуализацию последней информации с украинских фронтов можно найти на страницах разных медиа и общественных организаций.

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