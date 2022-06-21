На різних картах можна відстежити хід бойових дій в Україні від самого початку нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року.

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24 канал зібрав ключові сервіси, які дозволяють відстежувати перебіг воєнних дій у різних частинах країни у режимі реального часу.

Важливо! Ці мапи заборонено використовувати для прокладання маршрутів евакуації. Попри точність роботи вказаних сервісів, затримка оновлень є достатньою, аби у дорозі створювати небезпеку для життя тих, хто хоче врятуватись із зони бойових дій.

Liveuamap

Система онлайн-мап Liveuamap, розроблена українськими програмістами з Дніпра, дозволяє наживо стежити за перебігом військових конфліктів в усьому світі.

Поштовхом для створення проєкту стали події Революції гідності. Автори хотіли дати людям можливість відрізняти факти від вигадок, відмічаючи положення урядових сил і протестувальників на вулицях Києва. Спочатку сервіс був побудований на основі інтерактивних карт Google Maps. Після початку російської агресії він висвітлював вторгнення до Криму та хід війни на Донбасі.

Коли інтенсивність бойових дій на Донбасі зменшилась, розробники вирішили висвітлювати ситуацію в інших гарячих точках світу. З певного моменту розробники перейшли з Google Maps на створення своїх мап на основі Open Street map.

Вже за кілька років Liveuamap мав низку мап війн та акцій протесту на кожному континенті планети. Дані Liveuamap використовували й зовнішньополітичні відомства західних країн, і гуманітарні місії, включаючи ті, хто займається знешкодженням мін та порятунком людей.

Мапа бойових дій від Liveuamap / Скриншот

З 2022 року проєкт висвітлює хід повномасштабного вторгнення Росії до України. З карти Liveuamap можна отримати інформацію про обстріли українських міст, бойові дії на різних ділянках фронту, збиті російські ракети чи безпілотники, перекриття доріг у прифронтових районах.

DeepStateMapLive

Цю карту створила група волонтерів команди DeepStateUA team на початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року з метою інформування про перебіг воєнних дій.

Спочатку сервіс працював на основі Google Maps, але після атак росіян карта була заблокована. Після цього команда розробників вирішила створити свій сайт DeepStateMAP, який запрацював 27 березня 2022 року.

Мапа бойових дій та розміщення сил супротивника від DeepStateUA / Скриншот

Крім інформації про окуповані та звільнені від росіян населені пункти, тут можна знайти дані про розташування підрозділів і штабів ворога, а також розміщення деяких з його ресурсів.

Мапа бойових дій в Україні Інституту вивчення війни (ISW)

Інтерактивна карта ISW є чи не найпопулярнішою серед військових експертів та ЗМІ світу.

Інститут вивчення війни один з найбільш авторитетних світових аналітичних центрів, який вивчає довгострокові військові конфлікти. Власне, прогнози ISW щодо розвитку російсько-української війни були найбільш точними. На відміну від заяв різноманітних аналітиків, які прогнозували, що Україна не протримається у війні проти Росії довше 3 днів.

Мапа бойових дій від Інституту вивчення війни / Скриншот

ISW постійно спостерігають за ситуацією на фронті в Україні, аналізують інформацію, отриману від джерел з обох сторін, і щоденно публікують огляди, в яких дають оцінку російського вторгнення на головних напрямках.

War Mapper

Цей аналітичний проєкт результати своєї розвідки на основі відкритих даних візуалізує на базі карт Soar.earth.

У соцмережах аналітики War Mapper викладають останні зміни у перебігу подій російсько-української війни. З унікальних цікавинок – таймлапси, які наочно показують, як змінилася ситуація на фронті.

Так, наприклад, останнє таке відео демонструє, що наступ росіян сягнув свого піка на 23 день вторгнення. Після цього активність ворога змінилась.

Ukraine Battle Map

Ще один проєкт, створений командою OSINT-аналітиків з України та США. У своїй роботі базуються на даних з різних джерел, включаючи інформацію оборонних відомств Британії та США.

Окрім карт, які оновлюються у цілодобовому режимі, проєкт також випускає аналітичні звіти, які описують ключові зміни ситуації у кожному регіоні протягом останніх 24 годин. Учасники проєкту підтримують зв'язок із людьми на окупованих територіях, щоб краще зрозуміти поточну ситуацію та перевіряти інформацію.

Мапа від Міністерства оборони Великої Британії

Британське оборонне відомство на своїй сторінці у Twitter також регулярно публікує оновлення мапи бойових дій в Україні. Там зображена актуальна інформація щодо російського наступу в Україні, створена за останніми даних міністерства оборони США.

Окрім мап на сторінці також регулярно з’являються свіжі звіти розвідки про перебіг подій "незаконного та неспровокованого" широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Також візуалізацію останньої інформації з українських фронтів можна знайти на сторінках різних медіа та громадських організацій.

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