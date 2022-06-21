На Львівщині Держприкордонслужба викрила злочинну схему, за якою на територію України під виглядом гуманітарки ввозили звичайні дороговартісні товари з метою подальшої їхньої реалізації. Про це повідомили очільник Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький та ДПСУ, передає 24 канал.

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Брендова "гуманітарка"

Під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України, зловмисники намагалися ввезти на територію нашої держави комп'ютерну техніку, телефони, брендовий одяг та жіноче взуття. Зробити це злочинці намагались через прикордонний пункт "Краківець", що межує з Польщею.

Перевіривши авто, правоохоронці виявили 14 палет і більш як 950 коробок з комп'ютерною технікою та мобільними телефонами, коштовне жіноче взуття та брендовий одяг,

– уточнили у ДПСУ.

Зазначається, що всі ці товари було вилучено й заарештовано. Вартість майна оцінили у понад 70 мільйонів гривень. За фактом інциденту наразі тривають судово-товарознавчі експертизи.

До слова, Максим Козицький зауважив, що серед товарів, які злочинці намагались ввезти під виглядом гуманітарної допомоги українським військовим, зафіксовано, зокрема, речі та пристрої таких відомих міжнародних брендів:

Apple;

Xiaomi;

Samsung;

Casadei;

Vero;

Bomond;

Dior.

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Додамо, що намагаючись ввезти вантаж під виглядом гуманітарної допомоги, злочинці вдались до підробки документів.

Вилучені товари, які зловмисники намагались ввезти в Україну під виглядом гуманітарки / Фото Держприкордонслужба

Нагадаємо, що нещодавно Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання військової амуніції у Львівській області. Правоохоронці вилучили близько 3 тисяч бронежилетів на суму у близько 25 мільйонів гривень. Мешканець Львівщини разом зі спільниками продавав товари, які ввозив в Україну з-за кордону під виглядом гуманітарки. Вилучені бронежилети передадуть туди, куди потрібно – у Збройні Сили України.

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