На Львовщине снова действуют графики почасовых отключений

В Львовоблэнерго сообщили, что в регион 5 января снова возвращается к стабилизационным обесточениям. Свет будут подавать в дома по графику.

Что известно о почасовых обесточениях во Львове и области – об этом читайте в материале 24 Канала.

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Как выключать свет во Львове в четверг, 5 января

В этот день во Львовской области снова ввели график почасовых стабилизационных отключений. Они необходимы, чтобы снизить нагрузку на энергосеть, которая получила серьезные повреждения после массированных атак врага.

Узнать свою группу можно на сайте Львовоблэнерго в разделе "Почему нет света". Графики обесточений оставим ниже.

График отключений света во Львовской области / Фото Львовоблэнерго

В то же время в местной ОВА сообщили, что по состоянию на 9:15 отключений света во Львовской области нет. Впрочем, в Укрэнерго доказали лимиты потребления в день. Если их превысить – применят график почасовых отключений.

Отметим, что 3 января компания заявила, что на Львовщине света будет больше. До 14:00 графики отключений не будут применяться, а 14:00 – 23:00 – будут действовать почасовые обесточивания.

Мы обновим информацию о текущих отключениях в области, если ситуация изменится.

Уже через полчаса глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о том, что потребители превысили лимиты потребления электроэнергии. Поэтому действуют стабилизационные обесточивания – 217 населенных пунктов полностью без света, а 106 – частично.

Прошу всех, у кого есть электроэнергия, использовать ее рационально и экономно,

– подчеркнул глава ОВА.

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