Ситуацию объяснил исполняющий обязанности начальника службы связей с общественностью Львовского областного ТЦК и СП Владимир Молодий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о задержании волонтера ТЦК

По словам Владимира Молодия, 6 февраля военнослужащие Яворивского РТЦК и СП получили информацию о двух гражданах, которые пытались пересечь границу, имея проблемы с документами. Во время проверки военно-учетных документов и оснований для отсрочки выяснилось, что Дмитрий Тимошенко находится в розыске.

После этого его доставили на военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. Далее волонтера направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки.

Спекулировать волонтерской деятельностью, прикрываться ею, считаем поведением недостойным и позорным,

– отметил Владимир Малодий.

Дмитрий Тимошенко в своем Facebook заявил, что его задержали на границе и удерживали в Яворивском РТЦК в течение 18 часов, а затем перевезли в ТЦК в городе Сколе. Там, по его словам, его без согласия провели через медкомиссию и признали годным к службе.

Он также опубликовал видеообращение, в котором заявил, что направлялся в Германию для транспортировки автомобилей для украинских военных. Он выразил возмущение ситуацией, отметив, что волонтеры прилагают значительные усилия для поддержки армии, а взамен сталкиваются с подобным отношением.

Сейчас связь с Дмитрием Тимошенко отсутствует.

Что известно о Дмитрии Тимошенко

Дмитрию Тимошенко 40 лет, он родом из Чернигова. По данным аналитической системы Youcontrol, возглавляет благотворительный фонд "Свои вместе", основан в 26 октября 2023 года.

Ранее он неоднократно освещал свою волонтерскую деятельность в соцсетях. 17 января он обращался с просьбой о финансовой помощи для доставки автомобиля на нужды ВСУ.

"Машина сломалась в Германии перед Новым Годом. Сейчас ее уже отремонтировали, нужно поехать и привезти ее в Украину, чтобы ребята могли выполнять поставленные задачи", – писал он.

Известно, что в 2020 году Дмитрий Тимошенко баллотировался в Черниговский городской совет от партии "Слуга народа", однако не был избран.