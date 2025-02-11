Ситуацію пояснив виконувач обов’язків начальника служби зв’язків із громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП Володимир Молодій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про затримання волонтера ТЦК

За словами Володимира Молодія, 6 лютого військовослужбовці Яворівського РТЦК та СП отримали інформацію про двох громадян, які намагалися перетнути кордон, маючи проблеми з документами. Під час перевірки військово-облікових документів та підстав для відстрочки з’ясувалося, що Дмитро Тимошенко перебуває у розшуку.

Після цього його доправили на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Далі волонтера направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки.

Спекулювати волонтерською діяльністю, прикриватися нею, вважаємо поведінкою негідною і ганебною,

– зазначив Володимир Малодій.

Дмитро Тимошенко у своєму Facebook заявив, що його затримали на кордоні та утримували в Яворівському РТЦК протягом 18 годин, а згодом перевезли до ТЦК у місті Сколе. Там, за його словами, його без згоди провели через медкомісію та визнали придатним до служби.

Він також опублікував відеозвернення, у якому заявив, що прямував до Німеччини для транспортування автомобілів для українських військових. Він висловив обурення ситуацією, зазначивши, що волонтери докладають значних зусиль для підтримки армії, а натомість стикаються з подібним ставленням.

Наразі зв’язок із Дмитром Тимошенком відсутній.

Що відомо про Дмитра Тимошенка

Дмитру Тимошенку 40 років, він родом із Чернігова. За даними аналітичної системи Youcontrol, очолює благодійний фонд "Свої разом", заснований у 26 жовтня 2023 року.

Раніше він неодноразово висвітлював свою волонтерську діяльність у соцмережах. 17 січня він звертався із проханням про фінансову допомогу для доставки автомобіля на потреби ЗСУ.

"Автівка зламалася у Німеччині перед Новим Роком. Зараз її вже відремонтували, потрібно поїхати і привезти її в Україну, щоб хлопці могли виконувати поставлені завдання", – писав він.

Відомо, що у 2020 році Дмитро Тимошенко балотувався до Чернігівської міської ради від партії "Слуга народу", проте не був обраний.