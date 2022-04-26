На Львовщину прибыли 450 тысяч человек: Козицкий рассказал о местечке и домах для переселенцев

С начала полномасштабного вторжения на Львовщину прибыли и остались более 450 тысяч человек. Это количество, подтверждаемое данными мобильных операторов.

Детальнее о ситуации в регионе 25 апреля рассказал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Также он рассказал, что недавно была новая волна переселенцев.

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Почему данные часто отличаются

Чиновник акцентировал, что точные цифры назвать невозможно. Ведь количество внутриперемещенных лиц постоянно меняется. В частности, в последнее время прибыло множество переселенцев из восточных областей.

В течение двух месяцев силами военной администрации поселили 318 тысяч человек. Из них 265 тысяч остались на этих местах. Однако многие приезжают и находят жилье самостоятельно. Вот поэтому у мобильных операторов другие характеристики.

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