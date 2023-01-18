Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах

В среду, 18 января, в Броварах упал вертолет. Причины трагедии устанавливают.

В результате падения вертолета в Броварах в Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел. Сначала об этом сообщила 24 канала спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

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В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД

Глава Национальной полиции Игорь Клименко уточнил, что в результате падения вертолета в Броварах погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Пока не известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.

Что известно о падении вертолёта в Броварах.

Ранее сообщалось, что утром 18 января вблизи детсада в Броварах упал вертолет. Как сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, разбился вертолет ГСЧС.

Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба отметил, что во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. Всех эвакуировали. Есть пострадавшие. В месте падения работают скорые, полиция и пожарные.

По состоянию на 10:30 известно о 18 погибших в результате падения вертолета в Броварах, из них трое – дети. Ранены 29 человек, в том числе 15 детей, сообщил председатель Киевской ОВА Кулеба.

Что сказали в Воздушных силах

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона рассказал, что для расследования причин катастрофы должна быть создана комиссия.

Есть несколько факторов, которые могут влиять на такие вещи, по которым может произойти катастрофа. Комиссия будет расследовать, это не будет за 1 – 2 дня, потому что исследовать авиакатастрофу – это определенное время должно занять,

– отметил он.

По данным Игната, в катастрофе разбился вертолет французского производства Aérospatiale AS.332 Super Puma.