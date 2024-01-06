На месте здания музея идет разбор завалов. Среди относительно уцелевших находок и рояль Романа Шухевича, который уже никогда не будет таким, как раньше.

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Памятник двойного значения

Рояль невозможно отреставрировать полностью, однако теперь это делает его памяткой двойного значения. Его очистят от грязи и отремонтируют. По словам заместителя директора Львовского исторического музея Петра Слободяна, теперь при реставрации учтут момент трагедии, которую пережил инструмент.

Вместе с другими найденными уцелевшими элементами экспонатов рояль будет храниться в фондах исторического музея и будет свидетельством очередного российского преступления.

Так же и те вещи, которые мы сейчас находим и вытаскиваем отсюда, также забираем в музей и храним,

– объяснил он.

Работы здесь все еще продолжаются. Неизвестно, когда они закончатся, однако музейщики прилагают максимум усилий, чтобы сохранить то, что еще уцелело.

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