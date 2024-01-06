На месте здания музея идет разбор завалов. Среди относительно уцелевших находок и рояль Романа Шухевича, который уже никогда не будет таким, как раньше.
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Памятник двойного значения
Рояль невозможно отреставрировать полностью, однако теперь это делает его памяткой двойного значения. Его очистят от грязи и отремонтируют. По словам заместителя директора Львовского исторического музея Петра Слободяна, теперь при реставрации учтут момент трагедии, которую пережил инструмент.
Вместе с другими найденными уцелевшими элементами экспонатов рояль будет храниться в фондах исторического музея и будет свидетельством очередного российского преступления.
Так же и те вещи, которые мы сейчас находим и вытаскиваем отсюда, также забираем в музей и храним,
– объяснил он.
Работы здесь все еще продолжаются. Неизвестно, когда они закончатся, однако музейщики прилагают максимум усилий, чтобы сохранить то, что еще уцелело.
Россияне ударили дронами 1 января
- Первый день 2024 года начался с российских обстрелов. Страна-агрессорка запустила по нашей территории дроны-камикадзе. В частности, было два попадания на Львовщине. Дроны повредили два здания, связанные с именами выдающихся украинских националистов.
- Речь идет о музее Романа Шухевича и университете, где вился Степан Бандера. К слову, 1 января у главы радикального крыла ОУН был день Рождения.
- Максим Козицкий рассказал, что, учитывая только стоимость уничтоженного здания, ущерб составляет 2 миллиона 258 тысяч гривен. Ущерб из-за утраченного имущества еще подсчитывают. По данным главы Львовской областной военной администрации, в музее Россия уничтожила мемориальные вещи Романа Шухевича.