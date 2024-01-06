На місці будівлі музею триває розбір завалів. Серед відносно вцілілих знахідок і рояль Романа Шухевича, який уже ніколи не буде таким, як раніше.

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Пам'ятка подвійного значення

Рояль неможливо відреставрувати повністю, однак тепер це робить його пам'яткою подвійного значення. Його очистять від бруду та відремонтують. За словами заступника директора Львівського історичного музею Петра Слободяна, тепер при реставрації врахують також момент трагедії, яку пережив інструмент.

Разом із іншими віднайденими вцілілими елементами експонатів рояль зберігатиметься у фондах історичного музею і буде свідченням чергового російського злочину.

Так само і ті речі, які ми зараз знаходимо й витягуємо звідси, також забираємо до музею і зберігаємо,

– пояснив він.

Роботи тут все ще тривають. Невідомо, коли вони закінчаться, однак музейники докладають максимум зусиль, щоб зберегти те, що ще вціліло.

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