Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Детали рассказал директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского областного совета Виктор Гринев.

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Что известно о пострадавших

Полиция подтвердила инцидент вблизи села Березина Глыбочицкой общины – точное место взрыва еще устанавливают, повреждена автозаправочная станция.

Известно о госпитализации 2 женщин: одной – в областную больницу, другой – во вторую городскую.

Предварительно, много раненых, потому что было 2 мощных взрыва. На место происшествия отправились около 20 машин скорой медицинской помощи, но не все доехали из-за пробок на трассе,

– рассказал Гринев.