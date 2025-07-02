Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Деталі розповів директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради Віктор Гриньов.

Дивіться також Момент вибуху АЗС на трасі Житомир – Київ потрапив на відео

Що відомо про постраждалих

Поліція підтвердила інцидент поблизу села Березина Глибочицької громади – точне місце вибуху ще встановлюють, пошкоджена автозаправна станція.

Наразі відомо про госпіталізацію 2 жінок: однієї – в обласну лікарню, іншої – в другу міську.

Попередньо, багато поранених, бо було 2 потужних вибухи. На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі,

– розповів Гриньов.