Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.

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Що відомо про вибух у Житомирі

Мешканці Житомира повідомили про вибух біля однієї з автозаправних станцій близько 18:00.

Після цього, за даними ЗМІ, поруч сталося загоряння автобуса і кількох будинків. На виїзді з Житомира в бік Києва також зафіксовано затор.

Тим часом голова Глибочицької громади Сергій Сокальський повідомив журналістам, що за попередньою інформацією, вибух пролунав на складі промислового підприємства у селі Березина.

Ситуацію також прокоментували в Житомирській міській раді. Там заявили, що причини інциденту наразі встановлюються, а на місце оперативно виїхали всі екстрені служби.

Згодом стало відомо, що на місці вибуху працюють правоохоронці: слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та відділу поліції №1 Житомирського райуправління, патрульні поліцейські та медики.

До слова, момент вибуху поблизу Житомира потрапив на відео. На кадрах, які поширюють місцеві телеграм-канали, можна побачити стовп диму, що підіймається в небо.