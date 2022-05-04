"На металлолом с фаршем": ВСУ ликвидировали 5 бронетранспортеров вместе с оккупантами

Уже 70 дней Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор врагу, а Россия ежедневно теряет технику и пополняет свой груз "200".

О новых успехах украинских защитников рассказали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

К теме 24 500 ликвидированных оккупантов и много техники: свежие потери врага

Металлолом с "фаршем"

На этот раз артиллеристы одного из подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины уничтожили вражескую технику сразу с врагом.

Украинские десантники продолжают профессионально уничтожать подразделения российских оккупантов. На металлолом с "фаршем" из оккупантов пять российских бронетранспортеров,

– говорится в сообщении.

Трое российских захватчиков выжили, но информация о них и координаты уже сообщены.

Будьте уверены, им тоже скоро конец,

– пообещали в СтратКоме.

Известно, что эту боевую задачу подразделение Десантно-штурмовых войск выполняло во взаимодействии с офицерами Житомирского военного института имени С. П. Королева.

Успешная работа украинских защитников по уничтожению оккупантов: видео СтратКома ВСУ

Россия теряет танки, БПЛА и личный состав

На Южном направлении группировка россиян пыталась передвинуться по украинской территории, но ВСУ, а именно артиллеристы группировки "Юг", оперативно обнаружили оккупантов и нанесли им сокрушительный удар.

Вчера стало известно, что в Запорожской области украинским воинам удалось уничтожить более сотни российских захватчиков. "Двухсотых" уже доставили в морг в Горловке. Известно, что все они являлись военнослужащими 1 армейского корпуса.

Также вчера, 3 мая, успешную операцию по уничтожению захватчиков и вражеской военной технике выполнили подразделения бригады имени гетмана Ивана Мазепы. Мощное видео уже появилось в сети.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 3 мая сообщил, что 38-я мотострелковая бригада россиян потеряла около 60% личного состава, речь идет о погибших и раненых. Это результат эффективных и слаженных действий Вооруженных Сил Украины.

Вооруженные Силы Украины несколько дней назад нанесли удар по острову Змеиный, который временно оккупировали российские военные. По предварительной информации, все россияне, находившиеся там во время атаки, погибли.

Также добавим, что сегодня, 4 мая, Генштаб сообщил о новых актуальных потерях России в войне против Украины. Поэтому к утру количество уничтоженных оккупантов уже достигло отметки в 24 500.

Другие потери врага

танков – 1 077 единиц;

боевых бронированных машин – 2 610 единиц;

артиллерийских систем – 491 единица;

РСЗО – 163 единицы;

средств ПВО – 81 единица;

самолетов – 194 единицы;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1 867 единиц;

кораблей и катеров – 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 единицы;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 87 единиц.

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