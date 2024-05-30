Отмечалось, что существовала опасность ударов баллистикой из оккупированного Крыма. Редакция призывает не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие.
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Взрыв в Николаевской области
Около 14:13 в Николаевской области прогремел взрыв. Всего за несколько минут до этого на Юге объявили тревогу из-за угрозы применения баллистики из Крыма.
Впоследствии появилась информация о пуске "Искандера" в направлении Одесской области.
Предположительно выход БР "Искандер-М" (9М723) в Южном направлении,
– писали мониторы.
Отмечается, что ракета прекратила свое существование в пределах именно Николаевской области. То есть, вероятно, громкий звук, который слышали в регионе, был следствием работы противовоздушной обороны.
Россия атакует Украину
Незадолго до этого взрывы прозвучали и в Харькове. Украинские военные предупредили о ракетной опасности и угрозе применения баллистики. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей Харьковского и Чугуевского районов быть осторожными.
Первый взрыв прогремел в 13:40. Уже через 15 минут раздался второй.