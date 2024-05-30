Зазначалося, що існувала небезпека ударів балістикою з окупованого Криму. Редакція закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі загрози негайно прямувати в укриття.

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Вибух у Миколаївській області

Близько 14:13 у Миколаївській області пролунав вибух. Всього за кілька хвилин до цього на Півдні оголосили тривогу через загрозу застосування балістики з Криму.

Згодом з'явилася інформація про пуск "Іскандера" у напрямку Одеської області.

Імовірно вихід БР "Іскандер-М" (9М723) у Південному напрямку,

– писали монітори.

Зазнається, що ракета припинила своє існування у межах саме Миколаївської області. Тобто, ймовірно, гучний звук, який чули у регіоні, був наслідком роботи протиповітряної оборони.

Росія атакує Україну

Незадовго до цього вибухи пролунали й у Харкові. Українські військові попередили про ракетну небезпеку та загрозу застосування балістики. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів Харківського та Чугуївського районів бути обережними.

Перший вибух пролунав о 13:40. Вже за 15 хвилин пролунав другий.