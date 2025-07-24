Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КО "Муниципальная Охрана".
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Что произошло на мосту в Киеве?
Так, инцидент произошел на пешеходном мосту, соединяющем Оболонскую набережную с островом Оболонским. Во время обхода охранники обнаружили парня, который перелез за перила и не мог самостоятельно вернуться.
К спасательной операции присоединился велопатруль из парка "Наталка". Вместе охранники разработали план действий: с помощью ремня подросток подтянулся к перилам, после чего его перехватили и помогли перелезть обратно на безопасную сторону,
– рассказали в "Муниципальной охране",
С подростком провели профилактическую беседу. Юноша признался, что переоценил свои силы и не осознавал возможных последствий. Родителям нарушителя сообщили об инциденте.
Как происходило спасение юноши на мосту: смотрите видео