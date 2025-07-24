Так, инцидент произошел на пешеходном мосту, соединяющем Оболонскую набережную с островом Оболонским. Во время обхода охранники обнаружили парня, который перелез за перила и не мог самостоятельно вернуться.

К спасательной операции присоединился велопатруль из парка "Наталка". Вместе охранники разработали план действий: с помощью ремня подросток подтянулся к перилам, после чего его перехватили и помогли перелезть обратно на безопасную сторону,

– рассказали в "Муниципальной охране",

С подростком провели профилактическую беседу. Юноша признался, что переоценил свои силы и не осознавал возможных последствий. Родителям нарушителя сообщили об инциденте.