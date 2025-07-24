Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КО "Муніципальна Охорона".

Дивіться також Сатаністи, секти й таємна війна Трампа: як теорії змов роз'їдають Америку зсередини

Що відбулося на мосту у Києві?

Так, інцидент стався на пішохідному мосту, що з’єднує Оболонську набережну з островом Оболонським. Під час обходу охоронники виявили хлопця, який переліз за перила і не міг самостійно повернутися.

До рятувальної операції долучився велопатруль із парку "Наталка". Разом охоронники розробили план дій: за допомогою ременя підліток підтягнувся до перил, після чого його перехопили та допомогли перелізти назад на безпечну сторону,

– розповіли у "Муніципальній охороні",

З підлітком провели профілактичну бесіду. Юнак зізнався, що переоцінив свої сили й не усвідомлював можливих наслідків. Батьків порушника повідомили про інцидент.

Як відбувався порятунок юнака на мосту: дивіться відео