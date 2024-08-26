Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко по состоянию на 15:00. По его данным, обошлось без жертв, впоследствии выяснилось, что пострадал человек – водитель авто.

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"Спасатели получили сообщение, что в Голосеевском районе, на Обуховскую трассу упали обломки БПЛА. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет", – сообщил Виталий Кличко.

Есть пострадавший, гражданское авто полностью сгорело

Городской голова отметил, что экстренные службы выехали на место для уточнения информации.

Впоследствии Виталий Кличко уточнил информацию и отметил, что на месте падения обломков зафиксирован пожар – авто полностью сгорело, водитель – пострадал.

В Голосеевском районе столицы, где обломки вражеского БПЛА упали на дорогу, возник пожар, который полностью уничтожил легковое авто. Пострадал водитель автомобиля,

– отметил мэр.

По словам Кличко, пожар пока удалось локализовать.

Массированная атака – последствия для Киевской области

В Киевской области в результате сегодняшней атаки повреждены 2 энергетических объекта. Также зафиксировано повреждение 22 частных домов от падения обломков.

Ранения получили три человека, среди которых 5-месячный ребенок – он выпал из коляски, но повреждения незначительные. В то же время его 28-летняя мать получила черепно-мозговую травму.