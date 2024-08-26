Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко станом на 15:00. За його даними, минулось без жертв, згодом з'ясувалось, що постраждав чоловік – водій авто.
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"Рятувальники отримали повідомлення, що в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки БпЛА. Інформації про руйнування і постраждалих наразі немає", – повідомив Віталій Кличко.
Міський голова зазначив, що екстрені служби виїхали на місце для уточнення інформації.
Є постраждалий, цивільне авто повністю згоріло
Згодом Віталій Кличко уточнив інформацію та зазначив, що на місці падіння уламків зафіксовано пожежу – авто повністю згоріло, водій – постраждав.
У Голосіївському районі столиці, де уламки ворожого БпЛА впали на дорогу, виникла пожежа, яка повністю знищила легкове авто. Постраждав водій автомобіля,
– зазначив мер.
За словами Кличка, пожежу наразі вдалось локалізувати.
Масована атака – наслідки для Київщини
У Київській області внаслідок сьогоднішньої атаки пошкоджені 2 енергетичні об'єкти. Також зафіксовано пошкодження 22 приватних будинків від падіння уламків.
Поранення дістали троє людей, серед яких 5-місячна дитина – вона випала з візочка, але пошкодження незначні. Водночас її 28-річна мати отримала черепно-мозкову траву.