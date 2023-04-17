Как сообщила начальница Службы по делам детей Одесской ОВА Наталья Утюпина, младенца оставили в сумке. У мальчика был рост 52 сантиметра, и вес около 3 500 граммов. Он был замотан в полотенца.

К теме Наименьшей – 5 месяцев: на Закарпатье мать оставила детей больной родственнице и исчезла

Жизнь ребенка вне опасности

Как только новорожденного мальчика обнаружили, правоохранители и медицинские работники составили акт о нахождении ребенка. После этого малыша отправили на осмотр в областной перинатальный центр в Одессе.

Как сообщила начальница отдела по вопросам охраны материнства и детства Депатамента здравоохранения Одесского горсовета Анна Лунева, на это ушло около трех часов. Так, нашли ребенка около 21 часа, а в больницу он попал в 00:30.

Визуально с ребенком все хорошо, сегодня его проверяют конкретнее на возможные болезни,

– рассказала Наталья Утюпина.

К счастью, в реанимационных мероприятиях младенец не нуждался, однако ребенка будут продолжать обследовать. Мальчика перевели в городскую детскую больницу №2, где есть современное отделение интенсивной терапии новорожденных, оснащенное новейшим оборудованием.

"Этот мальчик очень симпатичный, он хорошо ест. Сегодня он проходит обследование, взяты необходимые лабораторные анализы для того, чтобы в дальнейшем мы могли определить тактику лечения", – сказала Анна Лунева.

Когда медики проведут все необходимые обследования, судьбу ребенка решат согласно действующему законодательству. Им будет заниматься городская служба детей. Со временем малыша смогут передать в семью, где его будут любить и заботиться о нем.

Мать мальчика разыскивают

Также правоохранители разыскивают мать ребенка, личность которой еще предстоит установить. Как сообщили в Одесском городском совете, ребенок был рожден вне стационарного медицинского учреждения.

Анна Лунева отметила, что матери, решившей отказаться от сына, стоило оставить ребенка в "окне жизни", в специально обустроенном окошечке, где можно анонимно оставить своего нежелательного новорожденного в специальном боксе. Такие есть в каждом роддоме.

Так она могла бы быть уверена, что ребенок не то, что не заболеет, но и выживет.

"Я не могу даже сказать, что это была за женщина, потому что совсем недалеко есть детская городская больница и областной перинатальный центр, где эти "окна жизни" есть, где каждый может оставить ребенка. ... Это очень хорошо, что ребенка нашли. Если бы этот новорожденный мальчик остался на улице на ночь, то, конечно, ребенок мог бы не выжить", – подчеркнула Анна Лунева.