Як повідомила начальниця Служби у справах дітей Одеської ОВА Наталія Утюпіна, немовля залишили у сумці. Хлопчик мав зріст 52 сантиметри, та вагу близько 3 500 грамів. Він був замотаний у рушники.

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Життя дитини поза небезпекою

Як тільки новонародженого хлопчика виявили, правоохоронці та медичні працівники склали акт про знайдення дитини. Після цього малюка відправили на огляд до обласного перинатального центру в Одесі.

Як повідомила начальниця відділу з питання охорони материнства та дитинства Депатаменту охорони здоров'я Одеської міськради Ганна Луньова, на це знадобилося близько трьох годин. Так, знайшли дитину близько 21 години, а до лікарні вона потрапила о 00:30.

Візуально з дитиною все добре, сьогодні її перевіряють конкретніше на можливі хвороби,

– розповіла Наталія Утюпіна.

На щастя, реанімаційних заходів немовля не потребувало, однак дитину продовжуватимуть обстежувати. Тож хлопчика перевели до міської дитячої лікарні №2, де є сучасне відділення інтенсивної терапії новонароджених, оснащене новітнім обладнанням.

"Цей хлопчик дуже симпатичний, він добре їсть. Сьогодні він проходить обстеження, взяті необхідні лабораторні аналізи для того, щоб надалі ми могли визначити тактику лікування", – сказала Ганна Луньова.

Коли ж медики проведуть всі необхідні обстеження, долю дитини вирішать згідно з чинним законодавством. Нею буде займатиметься міська служба дітей. Згодом малюка зможуть передати у сім'ю, де його любитимуть та піклуватимуться про нього.

Матір хлопчика розшукують

Також правоохоронці розшукують матір дитини, особу якої ще потрібно встановити. Як повідомили у Одеській міській раді, дитина була народжена поза стаціонарним медичним закладом.

Ганна Луньова зазначила, що матері, яка вирішила відмовитися від сина, варто було залишити дитину у "вікні життя", у спеціально облаштованому віконечку, де можна анонімно залишити свою небажану новонароджену дитину у спеціальному боксі. Такі є в кожному пологовому будинку.

Так вона могла б бути впевненою, що дитина не те що не захворіє, а й виживе.

"Я не можу навіть сказати, що це була за жінка, тому що зовсім недалеко є дитяча міська лікарня та обласний перинатальний центр, де ці "вікна життя" є, де кожен може лишити дитину. ... Це дуже добре, що дитину найшли. Бо якби цей новонароджений хлопчик лишився на вулиці на ніч, то, звичайно, дитина могла б не вижити", – підкреслила Ганна Луньова.