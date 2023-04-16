Инцидент произошел в Мукачево. Причиной стало почти недельное отсутствие матери, оставившей детей на пожилую родственницу.

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Женщина оставила троих маленьких дочерей на родственницу

Полицейские ювенальной превенции Мукачевского районного управления полиции 13 апреля получили сообщение от местной жительницы о том, что мукачевка около недели назад покинула своих троих детей соседке и до сих пор не появилась.

Правоохранители немедленно отреагировали на сообщения. Совместно с представителями службы по делам детей они выехали по указанному адресу.

Как оказалось, девочек 4 и 5 лет, а также самую маленькую из них – 5-месячного ребенка, мать оставила на 50-летнюю родственницу, имеющую проблемы со здоровьем.



Женщина бросила детей на родственницу / Фото полиции Закарпатья

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Мать привлекут к ответственности

Комиссия в составе соцработников и полицейских доставила детей в медицинское учреждение, где они пройдут тщательное обследование. Дальнейшую их судьбу будут решать сотрудники местных социальных служб.

Мать также уже разыскали и связались с ней. Известно, что женщина не раз попадала в поле зрения правоохранителей и социальных служб.

Ювеналы общались с ней о необходимости исправляться и создавать благоприятные условия для воспитания своих детей. Однако женщина просто это игнорировала.

Поэтому за ненадлежащее воспитание детей мукачевку привлекут к ответственности. Семья и дальше будет находиться под контролем ювеналов и работников социальных служб, а детки – на попечении государства.