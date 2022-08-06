Об этом для 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что в больницах стало гораздо больше людей.

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"Есть волна сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с отсутствием медпрепаратов не хватает персонала. На врачей очень сильная нагрузка", – сказала Черненко.

россия не признает терапии

По словам корреспондентки, есть проблема с получением заместительной поддерживающей терапии. Речь идет о наркозависимых людях.

"Специалисты приходят к тому выводу, что на оккупированных территориях мы, к сожалению, можем ждать определенную волну усиления заболеваний. Россия не признает поддерживающую терапию людей, которые когда-то имели наркозависимость. Этим людям некуда деваться. Немногих из них эвакуировали на подконтрольную Украине часть ", – рассказала журналистка.

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Отсутствие терапии заканчивается смертью

Получатель заместительной поддерживающей терапии анонимно рассказал, что когда началась полномасштабная война, то шок был у всех и не знал, как существовать дальше. Однако в марте в Харькове появились препараты.

"На оккупированной территории отсутствие терапии закончилось бы смертью", – отметил мужчина.

Врач-онколог клиники "Альтернатива" Евгений Бабенко сказал, что с 24 февраля перестали работать многие частные клиники.

Сама терапия требует непрерывности и когда пациент несколько дней находится без препарата, начинается явление абстиненции, которое угрожает жизни. Угроза развития особо опасных заболеваний, таких как ВИЧ и гепатит, выросла в разы, если не в десятки раз,

– подчеркнул Бабенко.

Президент благотворительного фонда "Парус" Константин Ключарев рассказал, что до полномасштабной войны на заместительной терапии у них было около 600 человек. Сейчас их около 400. Другие уехали за границу или на Запад Украины.

"Россия не признает заместительную поддерживающую терапию, поэтому судьба некоторых пациентов под оккупацией нам неизвестна", – пояснил Ключарев.

Другие действия захватчиков

По словам корреспондентки, на временно оккупированных территориях Харьковской области россияне везде размещают свою пропаганду. Билборды ставят, а в населённых пунктах не убирают.

"Видно, что русский мир пришел на эти улицы. Кроме того, там продолжают формировать пенсионные фонды и уже сообщили местным, что всем, кто вынужден согласиться на российскую пенсию, придется оформлять российский паспорт", – рассказала журналистка.

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